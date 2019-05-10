أنشطة مكثفة في برلين لمركز السينما العربية

المصدر: برلين - البيان

للسنة الخامسة على التوالي ينطلق مركز السينما العربية بأنشطة مكثفة في الدورة الـ69 من مهرجان برلين السينمائي الدولي بصحبة 21 شريكاً يتنوعون بين المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية الدولية، وتشهد دورة هذا العام من برلين احتفال مركز السينما العربية بعامه الخامس، حيث شهد المهرجان انطلاقته الأولى في 2015.

وقد منح مركز السينما العربية جائزة شخصية العام العربية السينمائية للمؤلف والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقدمت الجائزة مجلة هوليوود ريبورتر، بحضور مجموعة من أهم الأسماء في صناعة السينما الدولية ومن بينهم ماتياس فوتر نول مدير سوق الفيلم الأوروبي، وتأتي الجائزة ضمن استراتيجية مركز السينما العربية للترويج لصناعة السينما العربية على المستوى الدولي، ودعم صُناع السينما العربية.

وكان مركز السينما العربية قد أطلق العدد العاشر من مجلة السينما العربية في الدورة الـ69 من مهرجان برلين السينمائي، وضمن موضوعاته يضم العدد الجديد ملفاً خاصاً يلخص سنوات مركز السينما العربية وأنشطته، بالإضافة إلى موضوعات أخرى عن صناعة السينما العربية.

مجلة السينما

وبالإضافة إلى ملف السنوات الخمس لـمركز السينما العربية، تقدم مجلة السينما العربية دراسة حالة عن تاريخ إيرادات الأفلام في العالم العربي، أهم الأرقام القياسية ومنح الأرقام قيمتها الحقيقية وفقاً لتغيير قيمة العملة من عام لآخر، مع تقديم سلاسل دور العرض والسينما في العالم العربي.

كذلك يقدم العدد ملفاً عن دولة السعودية ودورها المستقبلي المتوقع في تطوير وتنشيط حركة صناعة السينما في العالم العربي، وآخر عن مهرجان السودان للسينما المستقلة ودورته المؤجلة بسبب الاضطرابات السياسية في السودان، بالإضافة إلى ذلك يستعرض العدد أهم المواهب في العالم العربي في موضوع خاص.