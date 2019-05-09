بحيرة اصطناعية بالعين تكتب دبي بالأشجار

المصدر: دبي- فاتن صبح

قد تغريك صحراء دبي لأن تمارس هواية السفاري أو التزلج على الرمال، لكن استطلاع وجود بحيرات في قلب الصحراء أمر قد يبدو مستغرباً ضمن لائحة الهوايات التقليدية في الصحراء، إلا أنه على الطريق الممتد بين إمارتي دبي والعين تجد بحيرة اصطناعية مذهلة مرسومة من شجر على شكل اسم دبي.

وتوجد البحيرة في منطقة بعيدة متوغلة في الصحراء قبل نقطة الوصول إلى مخيم «سكاي دايف دبي ديزيرت» ومنتجع المها الصحراوي. المساحات تمتد شاسعة حول البحيرة، حيث يحلو المشي، كما يبرز موقف للسيارات مظلل يمكن الاستمتاع عبره بالمناظر الطبيعية، ومن المؤكد أنه على الرغم من جمالية المكان على الأرض، تظلّ أفضل طرق الاستمتاع بمشاهد البحيرة عبر طائرة «غايروكوبتر» أو عبر نزهة بمنطاد الهواء الساخن ورؤية تقاسيم البحيرة من الأعلى. ليست بحيرة دبي الوحيدة التي تخطف الأبصار بروعتها، فبحيرة القدرة أو بحيرة الحب تشكل هي الأخرى مقصداً ساحراً من صنع الإنسان، وقد شُّكلت على طراز قلبين متداخلين وكتبت إلى جانبهما كلمة حب بخضرة الشجر.