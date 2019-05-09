مسرح غوانزو.. أحجية هندسية صينية

المصدر: دبي - البيان

يشبه مسرح غوانزو بالصين بشكله الكروي أحجية صينية كروية عاجية، ذات زخرفة معقدة، مصنوعة من كرات منحوتة من قطعة واحدة من العاج، تتحد عند وسط الدائرة. إذ يقول المعماري ستيفن تشلتن، الذي صمم المبنى لموقع «ديزين.كوم»: «نظراً لجمالها وغموضها وإتقانها، تمثِّل تلك الأشكال تجسيداً للصفات والخصائص التي تطمح العمارة إلى استحضارها».

فتحات دائرية

وتحيط بمداخل المسرح المكون من ألف مقعد، طبقات من فتحات دائرية، تصغر شيئاً فشيئاً إلى أن يلتقي خارجها بداخلها. فالشكل عبارة عن قبة بطبقة مزدوجة، مغطاة بألواح من الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية، لتوفير وقاية من المطر لطبقة ألواح الألمنيوم والزجاج الداخلية. وتشكل الأنماط المتداخلة وغير المتماثلة للألواح تصاميم منحوتة للإشارة إلى مصاريع نوافذ خشبية.

وقد استخدم تشلتن الذي يتخذ من لندن مقراً له، برنامج تصميم عام لإنشاء الأشكال المتشابكة للألواح المكسوة. وقال تشلتن: «أردنا تطوير مقاربة تتيح لنا التقاط التعقيد والمسامية التفاضلية التي تتميز بها كرات الألغاز، ولكن بطريقة تستجيب لمتطلبات المسرح». وستتيح فجوات أوسع في وسط الألواح نفاذ نور الشمس إلى الردهة، فيما الواجهة ستكون مغلقة أكثر في أعلى القبة لإبقاء المسرح بارداً، وعند الانتهاء من بنائه، سوف يستضيف مسرح كرة الألغاز معرضاً دائماً حول الثقافة المحلية.