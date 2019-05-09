أفلام الأسبوع.. دراما وثائقية وهيمنة للأكشن

المصدر: دبي ـ غسان خروب

خلال شهر رمضان، تشهد صالات السينما، ضعفاً في إقبال الجمهور بسبب المسلسلات التلفزيونية. ورغم ذلك، تسعى دور السينما المحلية إلى إبقاء قوائمها عامرة بأفلام سطعت على شباك التذاكر العالمي، ويشهد الأسبوع الجاري، عروضاً لأفلام عربية وعالمية، سبق لها أن لفتت انتباه النقاد، لتبقى القائمة عامرة بأفلام مليئة بالحركة والدراما.

سينما عقيل فيلم:نائلة والانتفاضة إخراج:جوليا باشا

رأى الفيلم الوثائقي «نائلة والانتفاضة» النور لأول مرة في 2017، وحقق نجاحاً لافتاً، ويعود بالمشاهد لانتفاضة فلسطين 1987، ليروي قصة شابة فلسطينية من غزة كان عليها أن تختار بين الحب وعائلتها وحرّيتها، فتختار الثلاثة.

الفيلم يتناول نضال «نائلة عايش»، النموذج للنساء الفلسطينيات اللاتي أسهمن بالانتفاضة الفلسطينيّة الأولى، ووقفن في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

فوكس سينمافيلم:Long Shotإخراج:جوناثان ليفين

الفيلم بطولة تشارليز ثيرون، وأوشيا جاكسون جونيور، والكسندر سكارسجارد، ويروي علاقة فريد فلارسكي مع شارلوت فيلد، أول فتاة يعجب بها، بعد أن أصبحت واحدة من أكثر النساء تأثيراً في العالم، وكيف سحرها واستحوذ على إعجابها، الفيلم يصنف ضمن خانة الرومانسية والكوميديا، وجمع حتى الآن أكثر من 13 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي.

ريل سينما فيلم:Extremely Wicked Shockingly Evil And Vileإخراج:جوي بيرلينجر

بعد إطلالته في فيلم (The Greatest Showman)، يعود الممثل والمغني الأمريكي زاك ايفرون بصحبة الممثلة ليلي كولينز، التي تقوم بتدوين كل الجرائم التي يرتكبها في دفتر مذكرات، ومن وجهة نظرها الخاصة، والتي بنتها بناء على علاقتها به، وترفض تصديق حقيقته طيلة سنوات.

نوفو سينمازفيلم:A Vigilanteإخراج:سارة داغار نيكسون

تدور أحداث الفيلم حول سيدة تقرر مساعدة الضحايا في بحثهم عن المعتدين المحليين عليهم، من أجل الاقتصاص والانتقام منهم. الفيلم بطولة أوليفيا وايلد، وتوني باتانو، وبيتسي آيديم وجيم فورد، وتمكن الفيلم من لفت انتباه النقاد في أمريكا، نظراً لطبيعة تفاصيل الحكاية التي تولت سارة داغار نيكسون تأليفها.