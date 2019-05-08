الظهور الأول للمولود الملكي الجديد لميغان وهاري

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن انشغل محبو الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان بانتظار رؤية مولودهما الأول، كشف الزوجان اليوم الأربعاء عن العضو الجديد في الأسرة البريطانية المالكة أمام عدسات المصورين.

وقرر هاري وميجان تجنب تقليد ملكي حديث بالظهور أمام عدسات المصورين مع مولودهما بعد ساعات من ولادته، مما جعل وسائل الإعلام ومحبي العائلة المالكة في أنحاء العالم متلهفين على الظهور الأول للطفل الرضيع الذي سيحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية.

وقالت ميغان ماركل أن لديها "أفضل رجلين في العالم"، بينما كانت والأمير هاري يقدمان مولودها أمام عدسات الكاميرات في قاعة سان جورج بقلعة ويندسور، وفقا لسكاي نيوز.

ووضعت ميجان، دوقة ساسكس ، مولودا ذكرا يوم الإثنين ليكون السابع في ترتيب ولاية العرش وهو الأمر الذي أسعد للغاية والده حفيد الملكة إليزابيث كما أسعد محبي العائلة المالكة في أنحاء العالم.

وقال الأمير هاري ”فخور للغاية بزوجتي، ومثل أي زوج أو أب... أقول إنه جميل للغاية“.

وفي انتظار تسمية للمولود الملكي الجديد، قالت ميغان انه سيقابل جديه الملكة إليزابيث وزوجها دوق إدنبره، بالإضافة إلى والدتها التي حضرت من لوس انجلوس لرؤيته.

وتضمنت المراهنات على اسم المولود الجديد جيمس وألكسندر وألبرت وفيليب وآرثر كأسماء مفضلة، لكن القائمة تضمنت أيضا اسم سبنسر وهو اسم العائلة لوالدة هاري الراحلة الأميرة ديانا.

والمولود هو الحفيد الثامن للملكة إليزابيث البالغة من العمر 93 عاما لكنه لن يحصل على لقب أمير أو يعرف باسم ”صاحب السمو الملكي“ إلا بعد توقيع الملكة مرسوما بذلك.