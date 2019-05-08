مراهقة تعاني من إعادة ضبط ذاكرتها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

قبل عام ونصف، عانت كاتلين ليتل ، وهي طالبة في مدرسة جنوب شرق جيلفورد الثانوية في غرينزبورو ، بولاية نورث كارولينا الأمريكية، من ارتجاج أثناء ممارسة الرياضة عبر البلاد ، مما جعلها تعاني من شكل نادر من فقدان الذاكرة، يجعلها تتعرض لإعادة ضبط ذاكرتها يوميا.

ووفقا لـ "أوديتي سنترال" تتعرض كل ذكريات كاتلين الجديدة للمحو في كل ليلة ، لذلك تستيقظ في الصباح معتقدة أنها في شهر أكتوبر 2017.

وتشبه قضية كيتلين حبكة الكوميديا الرومانسية الناجحة " أول خمسين موعدا غراميا" ، والتي تعرضت فيها شخصية الممثلة الأمريكية درو باري مور لحادث سيارة خطير تركها غير قادرة على تكوين ذكريات جديدة بعد هذا الحدث الرهيب ، مما تسبب في جعلها تستيقظ كل صباح معتقدة أنه تاريخ يوم الحادث.

وفي عام 2004 ، عندما عرض هذا الفيلم، بدت شخصية باريمور وكأنها تعاني من حالة خيالية تدعى "متلازمة غولدبيرغ" ، فيما كتب أحد علماء الأعصاب مقالًا حول هذا الموضوع ، مدعيا أنه "لا توجد علاقة لهذه الحالة بأي حالة عصبية أو نفسية معروفة ". ومع ذلك ، فقد تم الإبلاغ عن العديد من الحالات الواقعية المتعلقة بإعادة ضبط الذاكرة على المدى القصير منذ ذلك الحين ، واليوم أصبحت هذه الحالة الخيالية اضطرابًا معترفًا به طبيا يعرف باسم "فقدان الذاكرة القصيرة لما بعد الصدمة".