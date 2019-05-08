مجسم غابة يتوسط ملعباً لكرة القدم

المصدر: Ⅶ دبي - نهى حوّا

في احتجاج خاص من نوعه ضد تغير المناخ، سيزرع «ضمن مجسم فني» الفنان كلاوس ليتمان الذي يتخذ من بازل بسويسرا مقراً له، 299 شجرة في ملعب نمساوي لكرة القدم، في تجسيد لفكرة استوحاها من لوحة شاهدها منذ 30 عاماً، عن عالم تندر فيه الأشجار.

وأفاد موقع «ذا أرت نيوزبايبر» أن ليتمان سيزرع الأشجار في ملعب «وورثرسي» لكرة القدم وسط مدينة «كلاغنفورت» النمساوية، وسيكون أكبر مجسم فني عام في النمسا عند عرضه في 9 سبتمبر المقبل.

وسيشرف على المشروع مهندس المناظر الطبيعية إنزو إنيا، الذي سيتولى نقل أشجار مكتملة النضوج، ويزن بعضها أكثر من 6 أطنان، إلى الملعب الرياضي وتأسيس غابة أوروبية. وستقام معارض عن الطبيعية بالمتاحف بالتزامن مع عرض المجسم.

