«دبي للإعلام» تعلن الفائزين بمسابقة «يونغ ليونز ديجيتال»

المصدر: دبي - وام

أعلنت مدينة دبي للإعلام - مجمّع الأعمال المتخصص في قطاع الإعلام بالمنطقة - ومجموعة «موتيفيت ميديا» و«موتيفيت فال مورجان» الممثل الرسمي لمهرجان كان ليونز الدولي للإبداع في دولة الإمارات عن أسماء الفائزين بالدورة 17 من مسابقة «يونغ ليونز ديجيتال الإمارات»، حيث فازت بالمسابقة أروى الجندي و«وورشا جي. دهماني» من «ليفينغ رووم كومنيكشنز».

وفي السياق، قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام، خلال حفل جوائز أقيم في مركز «in5» للإعلام في مدينة دبي للإنتاج، إن رؤية مدينة دبي للإعلام تقوم على دعم المواهب المحلية من خلال ابتكار منصات فاعلة تعمل على تعزيز الإبداع في القطاع الإعلامي الذي يشهد تطورا دائما.. مؤكدا أهمية مواصلة ابتكار أساليب متقدمة في هذا المجال للبقاء في الطليعة، لافتاً إلى أنه على مدار السنوات التسع الماضية كانت مدينة دبي للإعلام شريكاً رئيساً لمسابقة «يونغ ليونز ديجيتال الإمارات» وقدمت للشباب والموهوبين فرصة لإظهار إبداعاتهم وتعزيز مسيرتهم المهنية عبر التأثير العالمي.

وسيحظى الفائزون بالمسابقة برحلة مدفوعة التكاليف إلى مدينة كان الفرنسية، لتمثيل دولة الإمارات في الدورة 66 من مهرجان «كان ليونز الدولي للإبداع»، والذي من المقرر إقامته في الفترة بين 17 و21 يونيو المقبل، ويهدف هذا الحدث السنوي الكبير إلى تعزيز قيمة الإبداع وعرض الرؤى الجديدة والأفكار الاستهلاكية والتكنولوجيا الناشئة.

كما استقطبت مسابقة «يونغ ليونز ديجيتال الإمارات»، دعما لبرنامج الغذاء العالمي «دبليو إف بي»، هذا العام مشاركة 16 فريقا تضم 32 جنسية مختلفة، إذ اشتمل كل فريق على عضوين مدير فني وكاتب إعلاني وكلاهما تحت سن 30 سنة يعملون في وكالات الاتصال أو الإعلان أو الرقمية أو بشكل مستقل.. وضمت لجنة التحكيم خبراء وعاملين بمؤسسات تعمل بمجالات إبداعية وبالإعلان والتواصل.