إذاعة نور دبي تطلق تطبيقها الرقمي للقرآن الكريم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت إذاعة نور دبي إطلاق تطبيقها الرقمي للقرآن الكريم عبر موقع وتطبيق «آوان»، متضمناً تلاوات متعددة على مدار الساعة، بالتزامن مع الإعلان الرسمي لقائمة البرامج المتنوعة عبر أثير إذاعتي نور دبي وإذاعة دبي، والتي تضم مجموعة من البرامج الاجتماعية والدينية التي تتماشى مع خصوصية شهر رمضان، إلى جانب مجموعة من الفواصل الإذاعية وبرامج المسابقات والترفيه الراقي التي سيتابعها الجمهور على امتداد أيام الشهر الفضيل.

«رمضان في بيوتنا»

وتسعى إذاعة نور دبي، إلى تقديم باقة من البرامج الاجتماعية الدينية، التي تلبي احتياجات كافة شرائح المستمعين، والحرص على تجديد مضمون برامجها اليومية، مثل برنامج «البث المباشر» الذي سيطل خلال الشهر الكريم بحلة جديدة مع الإعلامي راشد الخرجي من الساعة 08.00 وحتى الساعة 10.00 صباحاً بتوقيت الإمارات، من الأحد إلى الخميس، والبرنامج يطرح الكثير من المواضيع الخاصة بالمجتمع، كمنبر إعلامي لحل الكثير من القضايا عبر مشاركة الجمهور من خلال الاتصالات المباشرة أو الرسائل النصية.

وسيتابع الجمهور الحلقات الرمضانية من برنامج «صحة وسعادة» مع الإعلامي محمود يوسف بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، والذي يبث من الأحد إلى الخميس الساعة 10:00 صباحاً، والذي يسعى للمساهمة في نشر تنمية الوعي المجتمعي، وتأكيد أهمية الحفاظ على اللياقة البدنية والصحية في رمضان، من خلال مجموعة العادات الغذائية في رمضان واستضافة الأطباء من هيئة الصحة للحديث عن طرق الوقاية والعلاج من الأمراض أو المبادرات التي تطلقها هيئة الصحة بدبي.

«رحلة الصائم»

وابتداء من الساعة 11:00 صباحاً، تقدم الإعلامية ميرهان دسوقي برنامجها الرمضاني الجديد «رحلة الصائم» على الهواء مباشرة، تتناول من خلاله يوميات الأسرة العربية والمحلية في رمضان، فيما يقدم الإعلامي د. بسام درويش ابتداء من الساعة 13:00 حلقات جديدة من البرنامج الطبي «بلسم»، والذي يعنى بالقضايا الصحية خلال الشهر الفضيل، متناولاً كافة الأمور المتعلقة بطرق العلاج الحديث والحفاظ على الصحة العامة والوقاية من أمراض العصر المختلفة.

«سباق التحدي»

ويقدم الإعلامي أيوب يوسف البرنامج الثقافي الاجتماعي «سباق التحدي»، ابتداء من الساعة 14:00 بهدف رفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي المجتمعي والارتقاء بالممارسات والإبداعات، وإثراء التواصل الحضاري بما يخدم قضايا تنمية المجتمع الإماراتي، من خلال مسابقة تستهدف أكبر شريحة من الجمهور.

ويوما الجمعة والسبت، ابتداء من الساعة 14:00 تقدم الإعلامية أمل محمد «رمضان في بيوتنا» كبرنامج اجتماعي ترفيهي منوّع يعتني بالأسرة ومتطلبات الحياة اليومية وخاصة في رمضان.

«رؤية معتدلة سمحاء»

كما يستضيف البرنامج اليومي «مع القرآن» وعلى مدار الأسبوع، المشاركين في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والعلماء المشهورين ضيوف الجائزة، حيث يدور الحوار عن مشاركتهم في الجائزة وكيفية حفظهم للقرآن الكريم، كما يتم يومياً قراءة صفحة من جزء في القرآن بالترتيب إلى أن يختم القرآن، كما يستقبل البرنامج اليومي مشاركات الجمهور، التي تقوم على تلاوة القرآن وترتيله، وبعدها يقوم المشايخ بالتصحيح لهم وإعلامهم بكيفية تطبيق الأحكام، كذلك يقومون بتفسير بعض المعاني مع مداخلات الجمهور، ابتداء من الساعة: 15:00 وعلى الهواء مباشرة.

ويليه مباشرة برنامج «تفسير القرآن» مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، ابتداء من الساعة: 16:00 بتوقيت الإمارات، فيما يتابع الإعلامي الإماراتي أحمد الزاهد تقديم حلقات برنامجه «إمارات الخير» بالتعاون مع جمعية دار البر، بهدف إيجاد حلقة تواصل بين المجتمع والجهات الخيرية المختلفة في الدولة. وفي الساعة: 18:00 يكون البث المباشر، وبالتزامن مع قناة سما دبي، لحلقات الموسم الثاني من برنامج المسابقات «المرتل» المتخصص بأجمل صوت لتجويد وترتيل القرآن الكريم.

«على مدار الأسبوع»

أما على صعيد البرامج الاجتماعية والمسابقات بعد فترة الإفطار والتراويح، فيقدم جمعة بن ثالث ومحمد الظفري برنامجهما الرمضاني الجديد «يمعة خير» ابتداء من الساعة 22:00، وابتداءً من الساعة 23:00 يقدم الإعلامي أحمد الكتبي، الموسم الخامس من برنامج المسابقات الثقافية «عشرون ثانية»، بحلة جديدة .«إذاعة دبي»

وكعادتها في كل رمضان، استعدت إذاعة دبي لاستقبال شهر رمضان بباقة متنوعة من البرامج التي تحاول من خلالها تلبية أذواق مختلف شرائح الجمهور، إلى جانب العديد من الفواصل الإذاعية المبتكرة التي تعكس جهود إعلاميي الإذاعة والعاملين خلف الكواليس، حيث سيتابع الجمهور ابتداء من الساعة 14:30 وعلى مدار ساعة كاملة، البرنامج الخيري الجديد «الناس للناس». فيما ستقوم إذاعة دبي بالنقل المباشر وبالتزامن مع قناة سما دبي، لحلقات برنامج «المندوس» مع الإعلامي عبدالله إسماعيل، ابتداء من الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.