«فانوس».. أولى مبادرات «إنستغرام» الرمضانية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت «إنستغرام» أولى مبادراتها الرمضانية، التي تدعو فيها الجميع حول العالم لمشاركة أفعال الخير ونشرها عبر منصتها الإلكترونية. كما أطلقت «فلتراً» جديداً للصور خاص بشهر رمضان تحت اسم «فانوس»، وذلك لتشجيع مستخدمي «إنستغرام» على مشاركة تحضيراتهم للشهر الفضيل وما يقومون به من أعمال الخير، بطريقة مبتكرة وجديدة.

يشمل فعل الخير الذي تهدف لنشره هذه الحملة، المبادرات البسيطة جداً. مثل نشر تعليقات إيجابية على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأصدقاء والزملاء، أو شكر الأصدقاء والعائلة على قضاء أمسية إفطار أو سحور مميزة، أو أي عمل تطوعي لنفع المجتمع. ثمّ نشره عبر إنستغرام كمثال يقتدى به.

يُذكر أنّ فلتر الصور الجديد «فانوس»، عبارة عن ظلال وأشكال للهلال مستوحاة من زخارف الأرابيسك. وترمز الأشكال المستخدمة بشكل عام لشهر رمضان. ويأتي هذا الفلتر متعدد الطبقات، وبوسع مستخدميه النقر على الشاشة للانتقال إلى فلتر بتصميم تقليدي للهلال، ثم اختيار تهاني رمضان بالإنجليزية أو العربية.

وكشفت «إنستغرام» عن بيانات جديدة أكدت مكانتها كواحدة من أهم منصات التواصل الاجتماعي المُستخدمة خلال شهر رمضان. والتي شارك عبرها المسلمون فرحتهم بالشهر الفضيل وما قاموا به من أعمال خير. وخلال العام الماضي، في 16 مايو و14 يونيو، وهما اليوم الأول والأخير من شهر رمضان، تمت مشاركة أكثر من 15 مليون منشور عن رمضان، في «إنستغرام».