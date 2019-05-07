قاعدة 8×8 في شرب الماء

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تسمع غالبًا أن كل شخص يحتاج إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا بسعة 8 أونسات لكل كوب.

وقاعدة 8x8 ، مع ذلك ، ليس لها أساس طبي وهي مجرد نظرية تم نشرها من قبل إحدى المنظمات البحثية في عام 1945.

وادعى تقرير المنظمة أن الشخص العادي يحتاج إلى 1 مل من الماء لكل سعر حراري من الطعام الذي يستهلكه. وقد نتساءل عن مدى صحة ذلك؟ ووفقًا لتانيا فان أسويغن ، اختصاصية التغذية السريرية في عيادة فاليانت الصحية بدبي ، فإن كمية المياه التي نحتاجها يوميا تعتمد على عمر الشخص ونوع جنسه ومستوى نشاطه.

وتحتاج النساء لاستهلاك 2.2 لتر من الماء يوميا، والرجال 2.8 لتر بشكل عام ، ويشكل الماء في المتوسط 60 في المائة من وزن الجسم لدى الرجال و 50-55 في المائة لدى النساء، نظرا لأن لديهن نسبة مئوية أعلى من الدهون في الجسم.