390 ألف درهم لمبدعي ألعاب الفضاء من «دبي للتصميم»

المصدر: Ⅶ دبي - فاتن صبح

خصص معهد دبي للتصميم والابتكار جائزة قيمتها 390 ألف درهم، سوف يحظى بها شخصان فقط، شرط قدرتهما بحسب المعهد على إبداع لعبة إلكترونية لرواد فضاء يتسلّون بها على الطريق الطويل إلى المريخ.

ووفق ما جاء في صحيفة «خليج تايمز»، فإن المنحة تخص برنامج بكالوريوس التصميم بمعهد دبي للتصميم والابتكار، ويتم منحها كجزء من المنافسات التي أطلقها المعهد بغرض إلهام مصممي الألعاب الإلكترونية المستقبلية.

مهمة مستقبلية

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال محمد عبدالله، مدير معهد دبي للتصميم والابتكار: «برزت في ظل المهمة المستقبلية لدولة الإمارات إلى المريخ، تلك الطريقة لإشراك الطلاب بمادة معاصرة تماماً. واحدة من الرسائل الأهم التي رغبنا في أن يفهمها الناس هي قابلية التطبيق الهائلة التي يمكن لشهادة التصميم والابتكار منحها لعدد من الوظائف، بدءاً من الواقع الافتراضي وصولاً للوسائط المتعددة. هناك طلب واضح على المواهب في هذه المجالات الموزعة بين تجارب المستخدم على التطبيقات مروراً بالتكنولوجيا القابلة للارتداء وصولاً للأنسجة».

وتابع: يجب أن يحرص المشاركون على الألعاب التي يقدمونها كونها تعزز الحالة الجسدية والذهنية للمسافرين مستقبلاً إلى الفضاء. إذ تتضمن مفاهيم اللعبة ما يعتمد على ظروف تنعدم فيها الجاذبية، ولعبة فيديو تستخدم الواقع الافتراضي أو لعبة رياضية تشجع النشاطات البدنية ككرة القدم.

وأضاف: لا بدّ للألعاب أن تمكّن المسافرين من القيام بأنشطةٍ رياضية تحافظ على قدرة العضلات وكثافة العظام وصحة القلب، لاسيما أثناء فترات الرحلة الطويلة.

يذكر أن المنح ستكون برعاية شركة «دبي القابضة» والمصمم مصطفى خماش من مجموعة «كارت غروب» بالتعاون مع حي دبي للتصميم، حيث أن هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، والهدف أن يتمكن المزيد من رواد الفضاء الإماراتيين، بعد نجاح المهمة الأولى من تمضية فترات أطول هناك.