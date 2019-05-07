36 ساعة لمشاهدة معالم دبي الآسرة

المصدر: Ⅶ دبي - فاتن صبح

الفرصة باتت متاحة لكل مسافر يمرّ عبر دبي، أن يحظى بغرف القليل من روعة معالمها الآسرة، وقد صار اليوم يسهل على السياح أن يذهبوا في جولة متعددة المحطات، تدور بهم في 36 ساعة، على أجمل ما في المدينة، من خلال «بطاقة دبي لمسافري رحلات التوقف».

بطاقة

وتخوّل البطاقة المخصصة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، الأكثر انشغالاً في العالم، حامليها، رغم زحمة الأمور الممتعة التي يمكن القيام بها، لخوض مغامرة التعرّف إلى سحر دبي وروعتها، ضمن مهلة زمنية قصيرة.

مقابل 199 درهماً للكبار و169 للصغار، يمكن اختيار مشاهدة عدد من المناطق السياحية الجميلة، والمعالم الأخاذة، قبل العودة للمطار واستكمال الرحلة. وتسمح البطاقة بتخطي صفوف الانتظار الطويلة، للاستمتاع بمناظر المدينة، على أعلى نقطة في برج خليفة، وتأمل سحر عرض نافورة دبي، وركوب القارب في البحيرة، والانغماس في تجربة بحرية غنية في أكواريوم دبي، حيث سحر الحيوانات تحت الماء، أو قد تختار كذلك التقاط صورة تذكارية لك ولمن تحب، في محطة «برواز دبي» الرائع.

وتنتظر كل مسافر، فرصة القيام بجولة سياحية استطلاعية لمشاهدة معالم المدينة من الباص، أو الذهاب في جولة مائية مع عشاء فاخر على متن إحدى السفن عند المارينا. ويرافق كل ذلك، إمكانية التزود بباقة «واي فاي»، للبقاء على اطلاع، والتواصل مع العالم أثناء فترة الاستكشاف.