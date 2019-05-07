برامج ثقافية وترفيهية نوعية على تلفزيون وإذاعة الفجيرة في رمضان

المصدر: الفجيرة - البيان

باقة ثرية ومنوعة من البرامج، تشتمل عليها دورة رمضان في تلفزيون وإذاعة الفجيرة، حيث أطلقتها ماب للإنتاج، الشركة المشغلة لتلفزيون وإذاعة الفجيرة، وتتألف من أعمال درامية وبرامج متنوعة ثقافية واجتماعية ودينية وترفيهية تتوافق مع الشهر الكريم.

وأكد عماد باسيل، مدير مجموعة ماب للإنتاج، أن برامج رمضان على قناة وإذاعة الفجيرة تتوافق مع رؤية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، في تقديم برامج هادفة تلبي احتياجات المشاهد والمستمع في هذا الشهر الفضيل، مشيرا إلى الرعاية والدعم المتواصل من سموه وتوفير كل الإمكانيات في إعداد مادة برامجية ثرية ترتقي بأذواق المشاهدين. وأضاف: نسعى من خلال هذه الدورة أيضا إلى الاهتمام بالغذاء الروحي والجانب الترفيهي للمشاهد والمستمع، وإعلاء روح التسامح والمحبة في عام التسامح.

من جانبها، أكدت ناهد نصر مدير البرامج بتلفزيون وإذاعة الفجيرة، الحرص على تقديم برامج ذات مستوى راق شكلاً ومضموناً، تتماشى مع خصوصية شهر رمضان، وأشارت إلى أن قناة الفجيرة ستقدم باقة متميزة من المسلسلات الاجتماعية والتراثية والتاريخية والبدوية والكوميدية، بالإضافة الى مجموعة من البرامج المنوعة والمسابقات الثقافية والدينية.

وتتضمن دورة برامج التلفزيون برنامج «بيت الفن»، والذي يقدم على مدى ستين دقيقة، وهو عبارة عن برنامج حواري درامي فريد من نوعه، حيث تتم استضافة الكثير من المشاهير في الوسط الفني، في أجواء من التشويق.

ويحتوي البرنامج على ثلاث غرف، «غرفة بيت الأسرار وغرفة بيت الشهرة وغرفة بيت الأمنيات»، إذ تضم كل غرفة منها شخصية مختلفة، تلعب دوراً في مقابلة الضيف.البرنامج من تقديم علي بوبر وسيزار عبد الله وسليمان واكد ونويل باسيل. واستضاف البرنامج في إحدى حلقاته الفنان عبد الله بالخير الذي أشاد بفكرة البرنامج وطريقة إعداده وتقديمه، مشيرا إلى أن البرنامج يتيح فرصة كبيرة للمشاهدين للتعرف على المشاهير وأعمالهم وطبيعة حياتهم كل في مجاله.

ومن برامج المسابقات «عالإشارة» وهو برنامج ترفيهي بحس فكاهي، على هيئة أسئلة وأجوبة على الإشارات المرورية ومدة البرنامج 30 دقيقة، والبرنامج من إعداد وتقديم دعاء النمر.

ومن البرامج الحوارية، الجماهيرية برنامج «الفوالة» برنامج مسائي بروح إماراتية، ولمسة رمضانية يعكس الأجواء الرمضانية مع تطعيمات تراثية حية من تقاليد دولة الإمارات.