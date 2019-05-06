شارع "سمسم" يتجسد في نيويورك

المصدر: البيان الالكتروني

احتفالاً بالذكرى الخمسين لإطلاق مسلسل الأطفال الأمريكى الشهير "سيسمي ستريت" أو "عالم سمسم"، أطلقت مدينة نيويورك اسم "سيسمي" أو "سمسم" بشكل دائم على تقاطع في المدينة، بحسب "بي. بي. سي".

وكان أول ظهور للمسلسل من مدينة نيويورك العام 1969، حيث كان مقر تصويره بين شارعي غرب 63 وغرب 64.

وانطلق "عالم سمسم" النسخة العربية في الخليج ثم باللهجة المصرية العام 1997 قبل أن يتوقف في 2009.

ويهدف المسلسل إلى تعليم الأطفال مبادئ اللغة والهجاء، فضلاً عن تدعيم الجوانب الإيجابية في شخصية الطفل عبر الغناء والموسيقى واستضافة الشخصيات الشهيرة والمؤثرة في المجتمع.