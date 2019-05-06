زين عوض تغني بكل اللهجات في عام التسامح

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وبالتعاون مع وزارة التسامح، أحيت النجمة الأردنية زين عوض أخيراً حفلاً غنائياً بمناسبة يوم العمال، بالتزامن مع عام التسامح.وقامت زين قبل الحفل بتدريب مجموعة من العمال من شتى القطاعات ومن مختلف الجنسيات، على أداء أغنية للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وسفير الألحان فايز السعيد، بلغات «الهند، باكستان، أوغندا، والفلبين».

وكان الحفل ناجحاً بكل المقاييس، حيث شارك فيه الجميع بأداء أغنيتين باللهجة الإماراتية وبلهجة بلد كل مجموعة، ما جسد مفهوم التسامح بشكل متآلف اتسم بالمحبة.