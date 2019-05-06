«مجلس أم القيوين» ينظم ملتقى «الكُتَّاب الشباب»

المصدر: أم القيوين - البيان

نظم مجلس أم القيوين للشباب أمس بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية ومدار للنشر، ملتقى «الكُتَّاب الشباب»، ضمن مبادرات المجلس الثقافية الهادفة لتبادل الخبرات بين الكتاب الشباب.

حضر الملتقى الذي أقيم في قاعة الاتحاد للمناسبات وفاء آل علي رئيس مجالس الشباب، وبسمة الحبسي منسق مجالس الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب، وعضوات مجلس أم القيوين للشباب ومجموعة من الكتاب الإماراتيين والمهتمين والمثقفين.

وتضمنت فعاليات الملتقى جلسات حوارية واستعراضاً لمسيرات الكُتاب المشاركين والمعوقات التي واجهتهم وركزت المناقشات على تعزيز وتطوير الكتابة عند الشباب وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم الأدبية والثقافية.