نشاط فني للمسرح المصري في رمضان

المصدر: Ⅶ القاهرة- جنا حماد

يعيش المسرح المصري حالة نشاط فني في رمضان، إذ يقدم خلال الشهر الكريم عروضاً مسرحية عدة ما بين القاهرة والإسكندرية، فعلى خشبة المسرح القومي تقدم فرقة المسرح القومي، بداية من 11 رمضان مسرحية «يعيش أهل بلدي»، ويستمر عرضها حتى نهاية الشهر الكريم، العرض من بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، هالة سرور، زكريا معروف، غناء مروة ناجي، موسيقى وألحان علي سعد، ديكور وأزياء صبحي السيد، الاستعراضات محمد عبدالصبور، تأليف وأشعار محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي.

أما فرقة المسرح الحديث، فتقدم العرض المسرحي «قواعد العشق 40»، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية ولمدة 10 أيام بداية من 12 رمضان، والعرض مأخوذ عن رواية «قواعد العشق الأربعون».