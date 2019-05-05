المصدر: دبي ـ البيان

أعلن تلفزيون دبي، التابع لمؤسسة دبي للإعلام، إطلاق البث التلفزيوني الجديد لقناة «دبي إنترناشيونال»، وإعادة توزيع ساعات بث برامجه الموجهة للمشاهدين العرب في أوروبا والأمريكتين وآسيا وأستراليا، على القمرين الصناعيين (Hotbird)، و (Asiasat)، بدءاً من أول شهر رمضان المبارك، وبالتوقيت العالمي «غرينتش».

يأتي ذلك في إطار حرص تلفزيون دبي على الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور العربي، حيث ستختص دورة شهر رمضان، ببث أهم الأعمال الدرامية والإنتاجات المحلية والخليجية والعربية، التي فاز تلفزيون دبي وقناة سما دبي بحقوق بثها على شاشته خلال الشهر الفضيل، إلى جانب باقة مختارة من البرامج الدينية والمنوعة، التي تم إنتاجها في استديوهاته في دبي.