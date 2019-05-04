نحلة تقتل ثمانينية

المصدر: البيان الالكتروني

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات المغربية، الخميس، بإجراء تشريح طبي على جثة امرأة في عقدها الثامن توفيت بسبب لسعة نحلة بقرية الجدودة، بنواحي سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالكة" ز.ع" المولودة سنة 1938، متزوجة ولها 8 أبناء، نقلت حيّة على وجه السرعة إلى مستوصف صحي، قصد تلقي العلاجات الضرورية بعدما لسعتها نحلة، حين كانت تتناول كأس شاي إلى جانب زوجها.

وانتقلت عناصر من الدرك وممثل عن السلطات المحلية إلى المستوصف الصحي الجماعي، وتمت معاينة جثة الهالكة قبل توجيهها في الساعات الأولى من اليوم الخميس، عبر سيارة لنقل الموتى إلى قسم حفظ الجثث بسطات.

وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات عناصر الدرك بفتح تحقيق في الحادثة لكشف ظروف وملابسات وفاة الثمانينية، في انتظار نتائج التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.