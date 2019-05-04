«رؤيتي» في أمسية «كتاب من بلادي» بمركز «بن جلوي للبحوث»

المصدر: دبي ـ البيان

استعرضت أمسية ثقافية جماهيرية بعنوان «كتاب من بلادي»، نظمها مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية، كتاب «رؤيتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما قدمت قراءات لمختارات من سبع دول عربية.

وشملت القراءات أبحاثاً لستة عشر باحثاً، ضمن مقر المركز في الشارقة، عرضوا لكتب متنوعة مؤثرة في الفكر الإنساني من ثقافات بلدانهم قدموها من الإمارات ومصر وتونس وفلسطين وسوريا والأردن واليمن، في الأمسية التي جاءت في إطار إحياء المركز احتفاليات اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب.

واشترك في الأمسية من الإمارات سليمان الخروص، متحدثاً عن كتاب «رؤيتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي حقق أعلى المبيعات عند إطلاقه في أبريل من العام 2006. ويعرض فيه سموه رؤيته للتجربة التنموية، التي تقوم على تحقيق الامتياز والانتقال بالإمارات من دورها كمركز اقتصادي إقليمي إلى دورها الإضافي كمركز اقتصادي عالمي.

فيما قدم راشد صالح النقبي كتاب «إنباء الأنام بذكر ما جاء عن الزبارة في سالف الأيام»، أما مريم راشد السويدي فتطرقت إلى كتاب «آخر برميل نفط» لمحمد حمدان بن جرش.

ومن مصر تحدث محمد حسن باشا وانتقى كتاب عن رواية «يوتوبيا» للكاتب أحمد خالد توفيق، وجيهان محمد متولي وتحدثت عن كتاب عبقرية الإمام للكاتب عباس محمود العقاد، فيما تطرقت أماني علي شلبي لكتاب «شرح بداية المواريث» لسماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بن بالي.

ومن بين الكتب الاخرى والبحاثة الاخرين، تحدث الدكتور واصف باقي-من سوريا- لكتاب «أسس البناء الروحي للأمة» للكاتب الدكتور عبد القدوس بن أسامة السامرائي، ورغدة أحمد تحدثت عن كتاب «رجال من التاريخ» للكاتب علي الطنطاوي. من الأردن اختارت رانية قاسم لكتاب «التربية الجمالية علم نفس الجمال» للكاتب محمود الخوالدة محمد الترتوري.