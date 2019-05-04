النجوم على مواقع «التواصل».. حرب على جبهة الدراما

المصدر: ■ دبي ـ غسان خروب

مع بدء العد التنازلي لبدء شهر رمضان المبارك، وبالتالي انطلاق عروض العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، بدا الكثير من أبطالها مشغولون بالترويج لها، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لجذب أكبر قدر ممكن من المتابعة لأعمالهم على الشاشة الصغيرة.

ففي الوقت الذي ينشط فيه احمد الجسمي بالترويج لمسلسله «الطواش»، أشعلت نادين نجيم حرباً «درامية» على مواقع التواصل، في حين صدم شاروخان جمهوره بـ «تغريدة» حذر فيها أحد معجبيه، ليطالب بشار الشطي الجميع بمواجهة مصاعب الحياة بـ «سلاح الضحك».

انقسام

رغم هيمنة أحداث حلقات مسلسل «غيم أوف ثرونز» على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يخف انحياز الممثلة اللبنانية نادين نجيم إلى ممثلي بلدها، خلال تصريح صحافي لها أطلقته أخيراً، الذي كان كفيلاً بإشعال نيران الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي، التي انقسمت بين منتقدين لتصريحات نجيم وبين مؤيدين لها.

حيث رأى منتقدوها أنها، بتصريحاتها هذه، قد قللت من شأن الممثلين السوريين الذين تدين لهم بالنجاح الذي حققته، بدءاً من تجربتها مع الممثل عابد فهد في مسلسلي «لو» و«طريق»، وتجربتها الطويلة مع السوري تيم حسن، في مسلسلات «تشيللو» و«نص يوم» و«الهيبة»، وليس انتهاءً بمسلسل «خمسة ونص» الذي وقفت فيه قبالة الممثل قصي خولي وزميله معتصم نهار.

وأكد منتقدو نادين نجيم أنها ما كانت لتحظى بهذا النجاح، لو اكتفت بالعمل فقط في الدراما اللبنانية، التي لجأت خلال السنوات الأخيرة للاستعانة بعدد من الممثلين السوريين الذين يتمتعون بشهرة واسعة في المنطقة العربية، معتبرين تصريحاتها بمثابة «جحود وإنكار» لجهود زملائها السوريين.

إلا أن اللافت، هو التزام نادين الصمت، لتعلن في وقت لاحق عن قرصنة حسابها على موقع «انستغرام»، مطالبة في الوقت نفسه جمهورها بالحذر من التعامل مع أي تغريدة أو منشور يصدر على حسابها «المسروق».

تصريح

على الطرف الآخر، أطل الممثل الكويتي طارق العلي، عبر حسابه على «انستغرام» بتصريح، اعتبره البعض بـ«الغريب»، حيث أكد أن مواطنته هيا الشعيبي لم تكن زوجته في يوم من الأيام، كما ذكرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تأكيدات العلي جاءت بعد إعلانه حالة «الصلح» مع الشعيبي، وجاءت خلال مقطع مصور نشره على «انستغرام» قال فيه: «للعلم هناك حساب ذكر أنني طليق هيا الشعيبي، يا حساب تأكد من معلوماتك، الفنانة والأخت هيا الشعيبي، زوجها الفنان هاني الطباخ، ولغاية اليوم يعيشان حياة سعيدة، والله يهنيهم. أنا تزوجت مرة واحدة ولا أجرؤ على الزواج بامرأة ثانية».

أغنية جديدة أطلقها الممثل الكويتي بشار الشطي، عبر موقعي «انستغرام» و«يوتيوب» حملت عنوان «أضحك»، والتي يطالب فيها الجميع بمواجهة مصاعب الحياة بـ«الضحكة»، وقد تمكنت الأغنية الجديدة ورغم قصر مدتها، من نيل إعجاب معجبي الشطي على مواقع التواصل الاجتماعي.

شكر

وبقدر مطالبة الشطي للجمهور بـ «الضحك»، طالب الفنان داوود حسين، بتوجيه الشكر إلى الناقد السينمائي عبد الستار ناجي، حيث نشر صورته على «انستغرام»، مرفقاً إياها بمنشور قال فيه: «أخي.. صديقي، بدايتنا كانت معاً، ما زلت مرشدي في الكثير من المواقف والأعمال، رجل في السفر، ودليلي في أجود أفلام المهرجانات، ناصحي في الحياة، رسام ومخطط رائع لخريطة خطواتي الفنية، كنت ولا زلت وستبقى يا أبو خلود.. واحداً من أروع من عرفت».

الهيبة

الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، بدأت، عبر «انستغرام» بحملة «تشويقية» و«ترويجية» في الوقت نفسه، لمسلسلها «الهيبة - الحصاد» الذي سيعرض في رمضان المقبل، حيث لم تكتف سيرين بنشر بوستر العمل الجديد، وإنما نشرت أيضاً بعض الصور التي تظهر كواليس العمل.

كما نشرت أيضاً مقطعاً مصوراً جمعت فيه طاقم العمل، أثناء الإعلان عن انتهاء تصوير مشاهده. وعلى ذات النسق، سار الممثل الإماراتي أحمد الجسمي، الذي يعكف في الآونة الأخيرة على الترويج لعمله الجديد «الطواش» الذي سيعرض في رمضان، على قناة سما دبي.

إنذار

في سابقة لافتة، وجه الممثل الهندي شاروخان، انذاراً إلى متابعي حسابه على موقع «تويتر»، وذلك إثر قيام أحد معجبيه بنشر مشهد لشاروخان في فيلم (Anjaam)، احتفالاً بمرور 25 عاماً على صدوره، حيث يظهر المشهد شاروخان وهو يرقص على ظهر سيارة تاكسي.

إلا أن ردة فعل شاروخان كانت صادمة على تغريدة الشاب المعجب، الذي وصف المشهد بقوله: «لن أتوقف أبدًا عن دهشتي حيال الطريقة التي خرج بها شاروخان بهذه الحيلة من صندوق سيارة أجرة، وتسلق حولها وهو يرقص على سطحها وغطاء محركها، فهو يجعل الأمر يبدو سهلًا للغاية عندما يكون الأمر خطيرًا في الواقع». ليرد عليه شاروخان بقوله: «يا عزيزي! لماذا لا يمكنني السفر فقط في السيارات والقطارات كما يفعل الناس العاديون، من فضلك لا تحاول ذلك في المنزل أو في أي مكان».