العثور على ثعبان نادر بثلاث عيون في أستراليا

المصدر: البيان الالكتروني

عثر على ثعبان بثلاث عيون، يطلق عليه اسم «مونتي بايثون»، في بلدة «هامتي دو» النائية، بولاية نورثرن تيريتوري في أستراليا.

وكان قد تم العثور على الثعبان الغريب، الذي يبلغ طوله نحو 40 سنتيمتراً، على طريق «أرنهيم» السريع، في أواخر مارس، بجمجمة مشوهة وثلاث عيون؛ حيث توجد عين إضافية تخرج من منتصف رأسه.

وقال متحدث باسم إدارة «الأراضي الشمالية للمتنزهات والحياة البرية»، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الخميس، إن الإدارة سعت جاهدة من أجل إطعام الثعبان منذ اكتشافه على أيدي حراس الغابات، وقد نفق في الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن الثعبان كان صغيراً في السن، وقد تم العثور عليه على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب داروين، عاصمة الولاية.

وقالت السلطات إنه «قد تم الحصول على أشعة سينية لرأس الثعبان، كشفت أنه لم يكن هناك رأسان منفصلان للثعبان نفسه؛ بل يبدو أنها جمجمة واحدة بتجويف عين إضافي» بحسب صحيفة الشرق الاوسط.

وقالت الإدارة إنه «شبه مؤكد أن العين الثالثة هي أمر طبيعي؛ لأن الزواحف المشوهة شائعة نسبياً».