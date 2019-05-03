طائر صغير يعطل مشروع تعدين عملاق بمليارات الدولارات

المصدر: (د ب أ)

تسبب طائر أسترالي صغير مهدد بالانقراض في تعطيل تنفيذ مشروع منجم فحم عملاق بمليارات الدولارات في ولاية كوينز لاند شمال شرق أستراليا.

وأبلغت حكومة الولاية شركة "أداني" الهندية العملاقة للتعدين ليلة الخميس أنها رفضت مخططها لحماية والتعامل مع طائر الحسون ذي الرقبة السوداء النادر المهدد بالإنقراض، خلال فترة بناء المنجم الذي يصل حجم انتاجه إلى 27 مليار طن من الفحم.

وقالت حكومة الولاية إن المخطط البيئي للشركة للعمل على حماية الطائر النادر، والذي يبلغ طول 10 سنتيمترات، غير كاف.

وكانت الشركة الهندية تخطط لإقامة منجم "كارمايكل" الضخم لاستخراج الفحم في منطقة حوض جاليلي بولاية كوينزلاند الأسترالية.

ويعيش الطائر النادر فقط في أجزاء من ولاية كوينزلاند، ويقول موقع "بيردلايف أستراليا" الإلكتروني المخصص للحفاظ على الطيور في أستراليا، إن أعداد هذا الطائر تناقصت بنسبة نحو 80% خلال العقود الأخيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى انكماش أماكن معيشته وزيادة كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية في المناطق التي يعيش فيها.