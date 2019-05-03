شاهد.. معلم يأمر تلميذته بتحطيم هاتفها بالمطرقة!

المصدر: البيان الالكتروني

أمر معلم صيني تلميذة بتدمير هاتفها بمطرقة بعد أن ضبطها وهي تستخدمه داخل الفصل، مما أثار جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 10 ثوان، رجلا يُعتقد أنه معلم يراقب تلميذة وهي تضرب هاتفها بشكل متكرر بمطرقة أمام زملائها في الفصل.

وقام مدرس آخر بتصوير العقوبة وتحميل الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن يجعلها عبرة لغيرها، وفق "روسيا اليوم".