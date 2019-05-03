الجزائري إلياس والي يحصد لقب «فاشن ستار»

المصدر: دبي - البيان

فاز المشترك الجزائري إلياس والي، بلقب الموسم الرابع من برنامج «فاشن ستار»، وتوجت مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، الفائز وسط أجواء احتفالية، وذلك بعد منافسة قوية بين المشتركين الأربعة المـتأهلين إلى الحلقة الختامية من أول برنامج عربي على شاشات التلفزة العربية يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس، وعارضة الأزياء ريم السعيدي، إلى جانب المذيعة التونسية ليلى بن خليفة.

تحديات

الحلقة التي بثت مساء الثلاثاء الماضي، على شاشة قناة «دبي»، شهدت العديد من المنافسات والتحديات، بداية من عرض تقرير مفصل عن مجريات الحلقات السابقة وأفضل التصاميم للمشتركين الأربعة في هذا الموسم، قبل أن تنطلق التحديات الأخيرة وتعلن ريم عكرا عن موضوع منافسات هذه الحلقة، والتي شملت اختيار ملكة معروفة لتقديم 5 تصاميم مختلفة تتضمن الابتكار والفخامة والإكسسوارات، على السجادة الحمراء في الحلقة الختامية من البرنامج.

ليمضي بعدها المشتركون الأربعة: رناد حفني من السعودية، إيمان رمَّال من لبنان، حسن بن عياش من تونس، إلياس والي من الجزائر في العمل على تصاميمهم الأخيرة، حيث اختارت المشتركة رناد حفني من السعودية، الملكة «كليوباترا» لتصاميمها الخمسة، معتمدة على الألوان الأسود والأبيض والذهبي.

حيث أثارت إعجاب لجنة التحكيم لتصاميمها التي عبرت بشكل أساسي عن هويتها في هذا المجال، في الوقت الذي اختار المشترك حسن بن عياش من تونس، الملكة «ماري أنطوانيت» وتقنية «القماش المقصب» لينال إجماع لجنة التحكيم على حداثة تصاميمه المبتكرة وتفكيره المتجدد، قبل أن يحين موعد تقديم تصاميم المشتركة إيمان رمَّال من لبنان، التي فضلت اختيار «يا أسانتوا»، إحدى ملكات قبيلة «أشانتي» في غانا.

حيث نالت إعجاب لجنة التحكيم لتصاميمها المستوحاة من الأجواء الإفريقية مكان إقامتها الحالية، فيما اختار المشترك إلياس والي من الجزائر، الملكة «إليزابيث الأولى» لتقديم تصاميمه الخمسة التي نالت إعجاب ريم عكرا وبقية أعضاء لجنة التحكيم.

نجم الموسم

وقبل أن تدعو المذيعة ليلى بن خليفة المشتركين الأربعة للوقوف على خشبة المسرح، قامت باختيار أفضل التصاميم التي أعجبتها للمتأهلين إلى الحلقة الختامية، قبل أن تعلن ريم عكرا عن فوز المشترك إلياس والي من الجزائر بلقب برنامج «فاشن ستار» في موسمه الرابع إلى جانب جائزة نقدية بقيمة (370 ألف درهم إماراتي)، إضافة إلى الشهرة والفرصة الحقيقة نحو النجومية والعالمية.

تميز

حظي برنامج «فاشن ستار» في موسمه الرابع، بشعبية كبيرة، حيث تابعه الكثيرون، إذ كان يبث على شاشة تلفزيون دبي، مساء كل ثلاثاء الساعة: 22:05 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:05بتوقيت غرينتش، والإعادة يوم الأربعاء الساعة: 13:00، ويوم السبت الساعة: 14:00ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات، وعلى قناة دبي ون، مساء كل أحد، الساعة: 22:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:00 بتوقيت غرينتش.

وكان بمقدور البرنامج متابعة حلقات الموسم الرابع من «فاشن ستار»، عبر الموقع الرسمي للبرنامج: (http:/‏‏/‏‏www.dmi.ae/‏‏fashionstarar)، وموقع منصة (آوان الرقمية) عبر الرابط الإلكتروني: (www.awaan.ae)، كذلك التفاعل مع الموسم الجديد عبر الوسم (#FashionStarAr) على مواقع التواصل.