شرطة أبوظبي تنظم جلسة قراءة لـ«طالبات الريم»

المصدر: أبوظبي-البيان

نظمت لجنة الأدباء والقراء بشرطة أبوظبي جلسة تحفيزية لطالبات مدرسة الريم للتعليم الأساسي (حلقة ثانية) حول مهارات القراءة وكيفية اختيار الكتاب المناسب.

وذلك احتفاءً بالكتاب والقراءة وبفعلها المؤثر على مر العصور، وتزامناً مع اليوم العالمي للكتاب ويوم المكتبة العربية.

وأبدت الطالبات خلال ورش التفاعل الرغبة في القراءة الحرة، وتم تقسيمهن إلى مجموعات وقمن باختيار القصص ومناقشتها مع أعضاء الفريق، وقراءة القصص بطريقة تفاعلية وبالأخص كتاب «حكيم العرب»، والذي يستعرض بأسلوب قصصي ومشوق مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في توحيد الإمارات وجهوده في تعزيز مبادئ الأمن في الدولة.

حضر الجلسة العميد ثاني بطي الشامسي، مدير عام أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيس لجنة الأدباء والقراء بشرطة أبوظبي، مؤكداً اهتمام اللجنة بتحفيز وتعزيز حب القراءة على كافة المستويات في المجتمع.