تارانتينو يلحق بـ «كان» بفيلم عن هوليوود

المصدر: باريس - رويترز

قال منظمو مهرجان كان السينمائي، أمس، إن محبي المخرج كوينتين تارانتينو، سيكونون على موعد معه في الدورة المقبلة من المهرجان، التي ستبدأ 14 الشهر الجاري.

وذلك بعد أن سارع المخرج للانتهاء من مونتاج فيلمه «وانس آبون آتايم.. إن هوليوود»، في الوقت المناسب ليشارك به في المسابقة.

وكانت التوقعات تشير إلى أن الفيلم، الذي يقوم ببطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجو روبي، سيكون من أكثر الأعمال التي سيضيء عليها مهرجان كان، الذي يقام في الريفييرا الفرنسية، لكن اسم الفيلم غاب عن القائمة الأولية للأفلام المشاركة، والتي أعلنت في أبريل الماضي.

وذكر المنظمون أن فيلم تارانتينو، الذي لحق بركب المسابقة مع أفلام أخرى، وصل إلى مرحلة متقدمة في المونتاج، بما يكفي لتأكيد مشاركته.