حدائق في دبي بين الأفضل عالمياً «للإجازة العائلية المثالية»

المصدر: دبي - البيان

لا تنفك دبي، بمعالمها وجمالياتها ونبض تميزها العصري، تستقطب اهتمام مختلف الدول والمؤسسات والجهات والأفراد، حول العالم. إذ تتبدى بهذا درة ثقافية وفنية وسياحية تتضمن أهم وأبرز المواقع والمعالم.

وتوفر للزائر أرقى أنواع الترفيه والمعرفة والسياحة، وهو ما تجلى أخيراً في اختيار موقع «كالتشر تريب» العالمي «رحلات ثقافية»، مجموعة من حدائق ومراكز دبي الترفيهية كونها من بين الأفضل والأجدر في العالم، لقضاء «الإجازة العائلية المثالية»، حسب ما نشره الموقع الإعلامي لحكومة دبي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتضم قائمة الحدائق التي أشار إليها الموقع: «آي إم جي عالم من المغامرات» التي تخبئ الكثير من المرح لزوارها على مساحة تعادل 28 ملعب كرة قدم، تنتشر عليها مجموعة من أروع الألعاب المناسبة لكافة الأعمار.

ودبي باركس آند ريزورتس التي تعد أول منتجع سياحي متكامل في المنطقة، ويحتوي على خمس حدائق متنوعة مثل ليغو لاند وليغو لاند المائية وموشينجيت وغيرها، واكوافنتشر المائية التي تعتبر المدينة المائية الأفضل من نوعها في دبي، والتي تتميز بوجود عددٍ كبير من ألعاب الركوب التي حطمت الأرقام القياسية.

ويضاف إلى ذلك، سكي دبي التي تنقل الزائر إلى الأجواء القطبية حيث الاستمتاع بالثلج والتزلج مع فرصة لتعلم التزلج ولقاء البطريق إضافة إلى لعبة «سنو بوليت»، و«دبي غاردن غلو» تلك الحديقة التي تتوهج في الظلام وتعد الأكبر عالمياً، والأولى من نوعها في دبي، وهي مستوحاة من عجائب الدنيا، وتضم العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية التفاعلية.