باقات ترفيه عائلية خاصة بصيف 2019 في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في الإمارات، عن باقاتها العائلية الخاصة بصيف 2019. وتتضمن الباقات الإقامة والدخول المجاني إلى مدن الجزيرة الترفيهية لكل طفل دون سن 12 عاماً يرافق شخصاً بالغاً عند حجزه للإقامة في أحد فنادق الجزيرة أو الفنادق المشاركة في أبوظبي لمدة ليلة واحدة أو أكثر، وذلك اعتباراً من شهر مايو الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتمنح باقات «الدخول المجاني للأطفال» للعائلات فرصة الاستمتاع بأكثر من 100 لعبة ومرفق ترفيهي ضمن المدن الترفيهية الثلاث في الجزيرة والحائزة جوائز عدة، ليخوضوا تجارب تخطف الأنفاس في عالم فيراري أبوظبي، ومغامرات مائية مليئة بالمرح في ياس ووتروورلد، ويستمتعوا بالألعاب المستوحاة من شخصياتهم المفضلة في عالم «وارنر براذرز أبوظبي»، ليحظى جميع أفراد العائلة بعطلة صيفية لا مثيل لها.