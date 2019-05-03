«التخطيط العمراني» تستشرف العام الجديد بموسوعة تشريعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، اخيرا، عن إطلاق الإصدار الأول من «الموسوعة التشريعية» المكونة من 8 مجلدات شملت تشريعات مختلفة ومتنوعة تعنى بالعقارات، وأعمال البناء، وتخطيط المدن، والبنية التحتية. كما شملت تشريعات الخدمات البيئية والاجتماعية، والبيئة والصحة والسلامة، وتشريعات تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية.

توفر الدائرة هذه الموسوعة التي كانت أعلنت عنها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورة العام الجاري، في نسخة مطبوعة للمستفيدين منها، إذ سيتم العمل على أتمتتها وترجمتها للغة الإنجليزية خلال الشهور الستة المقبلة، هذا وتتوافر النسخة الإلكترونية لمجلدات الموسوعة المختلفة على منصة دائرة التخطيط العمراني والبلديات لجميع الزائرين خلال أيام معرض أبوظبي الدولي للكتاب والموقع الإلكتروني للدائرة.

وتطمح الدائرة من خلال إصدار هذه الموسوعة إلى توثيق المعرفة القانونية وجعل «الموسوعة التشريعية» مرجعاً أساسياً للمتعاملين ولشركاء الدائرة الاستراتيجيين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، إلى جانب تعزيز ودعم مخرجات التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي.