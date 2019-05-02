ختام باهر لـ«المغرب في أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت فعالية «المغرب في أبوظبي»، التي أقيمت خلال الفترة من 17 إلى 30 أبريل، تحت شعار «المغرب يفتح لكم أبوابه»، وبترحيب من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرعاية الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أنشطتها بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط نجاح متميز.

وحققت فعالية «المغرب في أبوظبي» خلال دورتها الرابعة نجاحاً كبيراً فاق التوقعات، حيث سجلت حضوراً متميزاً تجاوز 23 ألف زائر.

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وثمن مطر سهيل اليبهوني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعالية «المغرب في أبوظبي»، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لهذا الحدث المهم، مؤكداً سعادته أن فعالية «المغرب في أبوظبي» تحقق للعام الرابع على التوالي نجاحاً متميزاً لتعزز الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين الإمارات والمملكة المغربية.

وقال عادل الفقير، مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة، إن فعالية «المغرب في أبوظبي» تؤكد قوة أواصر الروابط والعلاقات الأخوية المتينة بين المغرب والإمارات.