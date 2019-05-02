الصايغ: ولي عهد أبوظبي ملهم وداعم كبير للثقافة

المصدر: أبوظبي - البيان

مع اختتام معرض أبوظبي الدولي للكتاب، توجّه الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، باسمه واسم كتاب وأدباء ومثقفي الإمارات والوطن العربي، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رافعاً أسمى آيات الشكر، لرعاية سموه هذا الحدث السنوي المهم، وتخصيص ستة ملايين درهم لإثراء مكتبات المدارس والهيئات الرسمية بكتب من المعرض.

وقال: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم ملهم وداعم كبير للثقافة والمثقفين نحو تأسيس واستمرار التنمية الثقافة كجزء أصيل من التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا».