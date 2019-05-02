وفد «التوثيق العسكري» يزور «جمعة الماجد»

المصدر: دبي – البيان

استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أول من أمس، وفداً من مركز الأرشيف والتوثيق العسكري التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة في أبوظبي برئاسة العقيد سعيد عبد الله الكتبي، ويرافقه وفد من المركز الوطني للأرشيف العسكري بالجزائر برئاسة العقيد عمي هادي.

اطلاع

تهدف الزيارة إلى الاطلاع على تجربة المركز في الأرشفة الإلكترونية والأنظمة المعمول بها، والاطلاع على الأجهزة المستخدمة في ذلك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون الثقافي العلمي. وكان في استقبال الوفد معالي جمعة الماجد، رئيس المركز، الذي رحب بالوفد وثمن الزيارة، وتحدث خلال اللقاء عن بدايات المركز في تصوير المخطوطات في الجزائر، وأبدى استعداد المركز لإهداء الكتب والمطبوعات إلى المؤسسات الثقافية والجامعات في الجزائر.

إهداء

وأهدى العقيد عمي هادي إلى معالي جمعة الماجد كتاب «نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد» الذي ألفه محمد (باشا) ابن الأمير عبد القادر الجزائري.

وقد قام الوفد بجولة لأقسام المركز رافقهم فيها الدكتور محمد كامل مدير المركز، حيث زار الوفد قسم الثقافة الوطنية واطلع على أرشيف الوثائق، وزار قسم المكتبات الخاصة.

وفي ختام اللقاء شكر الوفد لجمعة الماجد حسن الاستقبال والجهد الكبير المبذول في سبيل المحافظة على الثقافة والتراث.