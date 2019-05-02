الإمارات تطلق بوابة إلكترونية للأرشيف الرقمي الخليجي

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أطلق الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال حفل عشاء أقيم أمس، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبحضور عدد كبير من أعضاء المجلس الدولي للأرشيف، ومن رؤساء الأرشيفات الوطنية في العالم، البوابة الإلكترونية للأرشيف الرقمي للخليج العربي.

والذي يوفر مصدراً مهماً وثرياً للبحوث الأكاديمية بالوثائق ذات القيمة التاريخية المتعلقة بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المشروع مشترك بين الأرشيف الوطني الإماراتي والأرشيف الوطني للمملكة المتحدة، أحد أعرق الأرشيفات لإنشاء المورد الإلكتروني الرائد للمعلومات التاريخية.

500.000

ويستهدف الأرشيف الرقمي للخليج العربي رقمنة وفهرسة نصف مليون وثيقة عالية الجودة من الوثائق الخاصة بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من مجموعة الأرشيف الوطني للمملكة المتحدة، ونشرها عبر بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام، وقابلة للبحث والعرض باللغتين العربية والإنجليزية.

توثيق

ويؤدي الأرشيف الرقمي للخليج العربي دوراً مهماً في توثيق تاريخ الدولة وإتاحة هذه الوثائق لمتخذي القرار، والباحثين والأكاديميين، مستنداً إلى أهم الوثائق التي سجلت حقباً مختلفة من تاريخ المنطقة، ومن المتوقع أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في توفير أرشيف المنطقة إلكترونياً، الأمر الذي يحقق للإمارات الريادة في توفير المعلومة التاريخية للباحثين والمهتمين بكبسة زر، ويتميّز هذا الموقع بشموليته نظراً لثراء مقتنيات الأرشيف الوطني للمملكة المتحدة.كما أطلق الأرشيف الوطني شعار كونغرس المجلس الدولي للأرشيف 2020، الذي سينعقد في أبوظبي في العام المقبل.