سجن إعلامية لبنانية في الكويت لتعدّيها على الذات الإلهية

المصدر: البيان الالكتروني

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بسجن الإعلام​ية اللبنانية ​جورجيت أبو مراد​، سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 5000 دينار كويتي أو ما يعادل (16.500 دولار) في قضية التعدي على الذات الإلهية، على ما أوردته صحيفة الرأي الكويتية.

«الجنايات» تقضي بحبس المذيعة جورجيت أبو مراد سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 5 آلاف دينار عن تهمة «التعدي على الذات الإلهية» pic.twitter.com/pGUJfP8jMM — الراي (@AlraiMediaGroup) ١ مايو ٢٠١٩

وكانت الإعلامية اللبنانية المقيمة في الكويت منذ 18 عاماً، والتي تقدم برنامج "سوالف ضحى"، قد ذكرت عبارة في إحدى حلقات برنامجها، الذي يبث على قناة الشاهد الكويتية، اعتُبرت أنها تحمل السخرية والعيب في الذات الإلهية.

لكن جورجيت عادت وأوضحت أن كلامها جاء مجتزأ وأنها لم تقصد السخرية من الذات الإلهية بل هي تحترم كل الديانات وأن ”اختلاف اللهجات تسبب بسوء الفهم“، وتعتقد أن الله فوق الجميع، بل كانت تريد حث الناس على أن يعملوا لا أن يتوكلوا فقط، ولكن كلامها يبدو لم يكن مقنعاً فتقدمت بحقها شكوى للنيابة العامة الكويتية ثم ما لبث أن صدر الكم بحقها من المحكمة.