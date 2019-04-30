الامارات البلد المفضل للشباب العربي للعيش فيه

المصدر: البيان الالكتروني

تصدرت للعام الثامن على التوالي دولة الامارات العربية المتحدة البلد المفضل للشباب العربي للعيش فيه تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وذلك وفقا لنتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الحادي عشر لرأي الشباب العربي الذي تم الاعلان عنه صباح اليوم.

واعتبر 93%من الشباب العربي أن الامارات حليف قوي لبلدانهم متفوقة بذلك على بقية الدول العربية.

وكان أهم ما يشغل الشباب العربي قضيتا البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، ويعبر حوالي 80 % منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم، ويرى اكثر من نصفهم أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم ..وأن الصحة النفسية قضية مهمة بالنسبة لهم.