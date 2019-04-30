محمد حسين: الدراما الخليجية على «نتفليكس» في رمضان

المصدر: الكويت - البيان

يزور الكويت هذه الأيام المنتج والموزع الإماراتي محمد حسين، وذلك من أجل التحضيرات النهائية لإطلاق الدورة الرمضانية التلفزيونية الجديدة، التي تأتى حافلة بالإنجازات الفنية الكبيرة، كما جاء في تصريح للمنتج، الذي أكد أن الدراما الخليجية ستكون حاضرة خلال شهر رمضان المبارك على «نتفليكس»، المنصة الأهم عالمياً.

وقال محمد حسين: يزور الكويت هذه الأيام فريق فنى من «نتفليكس» جاء من لوس أنجليس من أجل تصوير البروموهات الخاصة بالأعمال التي تم اختيارها للعرض خلال شهر رمضان. والأعمال الجديدة هي مسلسل «ماذا لو؟» من إخراج حسين دشتي، ومسلسل «حضن الشوك» من إخراج حمد البدري. وهذه الأعمال تمثل مرحلة متجددة من مسيرة وصناعة الإنتاج الدرامي على المستوى الخليجي.