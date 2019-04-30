غادة عبدالرازق تعيش مأساة عائلية

المصدر: القاهرة - جنا حماد

فاجأت النجمة غادة عبدالرازق الجميع بنشر صورة جديدة من مسلسلها « حدوتة مُرة» على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث ظهرت خلال الصورة بزي فلاحة تحمل طفلاً. هذه الصورة، وفق مقربين من غادة، تؤكد استمرار تصوير العمل، لعرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، حيث تسابق أسرة المسلسل الزمن لإنهاء تصوير أكبر عدد ممكن من المشاهد، فضلاً عن اضطرار الجهة المنتجة للمسلسل للاستعانة بوحدة إخراج أخرى، للانتهاء من العمل.

ويؤكد مشاركون في المسلسل أن غادة لديها إصرار على خوض سباق الدراما الرمضاني، لذلك بدأت شبكة قنوات «القاهرة والناس» في عرض الإعلان الأول للمسلسل، للإشارة لعرضه حصرياً عبر قنواتها خلال شهر رمضان.