«سكاي نيوز عربية» تطلق 6 برامج جديدة على منصاتها الرقمية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تطلق سكاي نيوز عربية، اليوم، 6 برامج جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، في المرحلة الأولى من خطتها المستقبلية، وأكد عبده جادالله، مسؤول منصات التواصل الاجتماعي، في حديث للصحفيين أن ذلك يعد خطوة سباقة للوصول إلى شريحة أوسع من المشاهدين في الوطن العربي والعالم.

وأشار إلى أن البرامج الجديدة تتسم بطابع الترفيه، وأبرزها برنامج «حكايتهم» الذي سيكون معنياً بالقصص الإنسانية للحرفيين وأصحاب المهن البسيطة داخل الوطن العربي، علماً أن حلقات البرنامج ستعد عبر كافة المكاتب التابعة لـ«سكاي نيوز» حول العالم.

وتابع إن البرامج الأخرى تتضمن برنامجاً يدعى «شو قصة..»، سيساهم في تقديم معلومات وبيانات مجمعة عن قصص حقيقية حول العالم فريدة من نوعها، ولم تناقش من قبل.

أما برنامج «منا وفينا» فسيركز على القضايا الأسرية والأزواج والأطفال وسيقدم معلومات في التنمية البشرية، بينما سيسلط برنامج «صدى الصورة» الضوء على صور لها علامة بارزة في التاريخ، ومنها على سبيل المثال القصة وراء أول صورة لنقل الأعضاء في العالم.

ونوه إلى أن تلك البرامج سيقدمها مجموعة من المذيعين الجدد المختصين في مجال «الديجيتال»، مع إدخال معلومات باستخدام برامج «الجرافيكس» لتقديم قصة خبرية برؤية مختلفة تصل إلى كافة متابعي «سكاي نيوز عربية» عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد

وأشار إلى أن مواعيد البرامج الجديدة ستختلف من منصة إلى أخرى، إذ سيتم بثها على «تويتر» في الفترة المسائية، بينما ستقدم على منصات أخرى في الفترات الصباحية أو على مدار اليوم، علماً أن مدة تلك البرامج الحصرية لن تتجاوز دقيقتين.

وتطرق إلى أن جميع البرامج تتسم بالطابع العربي، علماً أنه سيتم إنتاج برنامج آخر للرياضة، يناقش الجوانب الأخرى المتعلقة بها ومنها ضربات الجزاء وغيرها من المواضيع التاريخية، إضافة إلى إنتاج برنامج للمنصات الرقمية مختص في التكنولوجيا الحديثة.

وتطرق إلى أن عدد متابعي القناة على «فيسبوك» وصل إلى نحو 12 مليون متابع، علماً أن حسابات «سكاي» على «تويتر» تشهد قرابة 8 ملايين متابع، إضافة إلى أكثر من مليون متابع على كل من «أنستغرام» و«سناب شات» الذي يشهد تقديم 10 قصص يومياً.

كما تشهد الصفحة المخصصة لـ«سكاي» على يوتيوب تطوير المحتوى الذي يبلغ متابعوه قرابة 900 ألف متابع.

جاء ذلك خلال جولة قام بها الصحفيون في مبنى «سكاي نيوز عربية» للتعرف على أهم التغيرات المحورية التي تبنتها القناة لتطوير المحتوى الإعلامي، ورسم ملامح التغطية الإخبارية بطريقة مبتكرة، وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي والإخباري في المنطقة، الأمر الذي يؤكد مكانتها كقناة إخبارية رائدة في دولة الإمارات.

دعم

أكد وسام أيوب، مدير عمليات الاستوديو في سكاي نيوز عربية، في حديث للصحفيين، أن إطلاق الحلة الإعلامية الاستثنائية لسكاي نيوز عربية، ودورتها البرامجية الجديدة، ببصمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، جاء لدعم استراتيجية القناة الجديدة والارتقاء بالمحتوى الصحفي لإيصال الرسالة الإعلامية للجمهور بكل انسيابية، من خلال فريق ضخم من الصحفيين والمقدمين والمراسلين في الإمارات وفي المكاتب الخارجية التابعة للقناة.