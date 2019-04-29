تدرُّجات الألوان.. تُضيءُ زوايا الصورة!

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae

نسلِّط الضوء اليوم على الأعمال الفائزة بالمحور العام، ضمن الدورة الثامنة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «الأمل». وكما نعلم فهذا المحور ينقسم لقسمين «الأبيض والأسود» و«الملوّن». يكتسبُ هذا المحور قيمته من اتساع أفق الإبداع أمام المصورين المشاركين فيه وغياب الأطر التي تجعل عدساتهم رهينة فكرةٍ أو موضوعٍ معيّن.

في القسم الملوّن من هذا المحور، كان المركز الأول من نصيب المصور التايوانيّ «تشن كوانغ تشن» بصورته «المتطفّل الصغير» والتي انتزعت صيحات الدهشة والإعجاب في أوبرا دبي في 12 مارس الماضي، ففي الصورة يظهرُ طائرٌ صغيرٌ يتطفّل على أحد الطيور الجارحة خلال طيرانه في الأجواء حاملاً فريسته.

قال «تشن» عن الصورة لصحيفة «المصري اليوم»: كنت أصور بعض الطيور الأخرى وفجأة جاء هذا الطائر الصغير وانقضَّ على فريسة الطائر الجارح محاولاً اختطافها منه في الهواء في مشهدٍ فريدٍ نادراً ما يتكرَّر في الطبيعة. كنتُ محظوظاً بالتقاطي هذا المشهد.

المركز الثاني كان من نصيب المصور «كريم إيليا» من الولايات المتحدة، بصورته «لقاءٌ غير متكافئ»! والتي يظهر فيها حوتٌ أحدب ضخم رغم أنه يبلغ من العمر شهرين، يلهو كالأطفال مع فتاةٍ تمارس الغوص ويبدو فارق الحجم بينهما كبيراً! هذا الحوت يتغذّى على الحليب حتى يكتسب القوة الكافية للقيام برحلة العودة إلى القارة القطبية الجنوبية مع والدته التي كانت تستريح في الأسفل آنذاك.

المصور الكويتيّ «عبدالله الشطي» حَجَزَ لنفسه المركز الثالث بصورته «الدوّامة» التي تعرضُ مجموعةً من طيور الفلامنغو يبحثون عن الغذاء في أحد سواحل دولة الكويت بمنطقة الصليبيخات، تلك المنطقة الغنيّة بالقشريات والروبيان. ولقد استُخدمت طائرة التصوير الجوي «الدرون» لالتقاط الصورة بغالقٍ بطيء مع الدوران.

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