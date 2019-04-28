الإثنين 06 مايو بداية شهر رمضان في غالبية العالم الإسلامي

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم الإثنين الموافق 06 مايو غرة شهر رمضان في أغلب دول العالم الإسلامي.

وذكر المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي في بيان، أن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 07 إبريل 2019، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 05 مايو، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي. وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 06 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في جل دول العالم بمشيئة الله.

وبإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم الأحد 05 مايو، نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أمريكا. وفيما يلي تفصيل أكثر حول وضع الهلال بعد غروب شمس يوم الأحد 05 مايو في بعض المدن العربية والإسلامية. في جاكرتا، يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 13 ساعة و37 دقيقة. في أبو ظبي، يغيب القمر بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 16 ساعة و39 دقيقة. في مكة المكرمة، يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و17 دقيقة. في عمّان، يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و43 دقيقة. في القدس، يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و43 دقيقة. في القاهرة، يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و49 دقيقة. في الرباط، يغيب القمر بعد 34 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 19 ساعة و43 دقيقة.

ورؤية الهلال يوم الأحد في كل من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة وتمت رؤيته يوم 20 سبتمبر 1990م من فلسطين، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و 33 دقيقة وتمت رؤيته يوم 25 فبراير 1990م من الولايات المتحدة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس و بعده عن الأفق لحظة رصده.

الخارطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال رمضان يوم الأحد 05 مايو من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.