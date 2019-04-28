«العين السينمائي» يستقطب أفلام العروض الأولى

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مهرجان «العين السينمائي» في دورته الأولى، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة بين 30 أبريل وتستمر فعالياته حتى 3 مايو 2019 في مدينة العين، عن استقطابه مجموعة من الأفلام، التي تعرض عالمياً وخليجياً للمرة الأولى، ضمن المسابقة المختلفة بين الأفلام الطويلة والقصيرة.

ويأتي «الكنز 2» أول أفلامه في عرضه العالمي الأول، الذي سيعرض في حفل افتتاح المهرجان، وهو من إنتاج وليد صبري، وإخراج شريف عرفة، وبطولة محمد سعد وهند صبري ومحمد رمضان وروبي وأحمد رزق، حيث يواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه الجزء الأول «الحقيقة والخيال»، حول حكايات «حتشبسوت» في العصر الفرعوني، و«علي الزيبق» خلال العصر العثماني، و«بشر الكتاتني» رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل.

أما الفيلم الثاني فهو «مسك» الذي يعرض لأول مرة عالمياً وخليجياً، للمخرج الإماراتي حمد السويدي، الذي يشارك في مسابقة «الصقر الإماراتي»، وتدور أحداثه حول «أحمد» الذي يتخلى عن مهنته في إدارة المتاحف ليكون بجانب والده المريض، ويقضي أيامه في إدارة أعمال العائلة في مجال العطور التي توشك على الانهيار، وبسبب حالة والده الصحية، أصبح متشائماً إلى حد كبير بما انعكس على علاقته مع ابنه عبد الرحمن الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، حيث لا يتفاهمان مع بعضهما بعضاً كما لو كانا يتحدثان لغات مختلفة، أما زوجة أحمد السابقة فتظهر لتمنعه من رؤية ابنهما رافضة أن تُؤثر زيارات عبد الرحمن لجده الذي يحتضر على نفسيته.

ومن السعودية، يعرض الفيلم الروائي الطويل «آخر أيام السيرك» للمخرج محمود الشرقاوي في عرضه العالمي الأول، الذي يشارك ضمن مسابقة «الصقر الخليجي»، وهو عمل كوميدي اجتماعي، تدور قصته حول مهرج يكافح في الحياة ويروي قصصه مع السيرك، وفي المسابقة نفسها، يعرض الفيلم العماني «زيانا» في عرضه العالمي الأول، للمخرج خالد عبد الرحيم، ليعرض قصة بعد وقوع حادثة مروعة لـ «زيانا»، التي لم تتمكن من تحقيق العدالة، إذ تقترح عائلتها التنازل عن حقها القانوني خوفاً من انتشار الفضيحة.

أما عن فئة الأفلام القصيرة، فيعرض الفيلم الإماراتي 40 في عرضه العالمي الأول، وهو من إخراج طلال محمود، وتدور قصته حول 3 حكايات مختلفة، تجمعهم حكمة قديمة وهي «يخلق من الشبه أربعين».

وفي برنامج «سينما التسامح»، استقطب «العين السينمائي» فيلماً لعرضه العالمي الأول، وهو «أرض التسامح»، للمخرج ناصر اليعقوبي، ويتحدث الفيلم عن قيم التسامح التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.