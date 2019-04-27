عمرها 7 سنوات وسقطت في حمام الجيران وعاشت على الماء 5 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

عاشت طفلة هندية في السابعة من العمر على الماء لمدة خمسة أيام بعد سقوطها في الحمام بمنزل جارها أثناء اللعب.

ووقع الحادث في بلدة مختال في منطقة نارايانبيت في تيلانجانا الهندية، على بعد حوالي 160 كم من حيدر أباد بحسب " خليج تايمز ".

وفي التفاصيل أصيب صاحب منزل بالصدمة لرؤيته فتاة ملقاة في حمام بيته بعد أن عاد إلى المنزل يوم الخميس (25 أبريل) من جولة ، وإذا بالطفلة تعاني من الإعياء وعدم القدرة على الكلام حيث ظلت 5 أيام تعيش على شرب الماء.

وكشف تحقيق الشرطة أن كورافاكشيري أخيلا ، طالبة سقطت بطريق الخطأ في حمام منزل بينما كانت تلهو على شرفة مبنى مجاور في 20 إبريل، وسقطت في الحمام دون أن تصب بأذى .

وبين التحقيق أن باب الحمام كان مغلقا من الخارج ونظراً لعدم وجود أي شخص في المنزل فلم يستمع أحد لصراخ الطفلة.

وكان والد الطفلة تقدم بشكوى عن فقدان ابنته في اليوم التالي بعد محاولات البحث التي باءت بالفشل.

وشكلت الشرطة فريقاً للبحث في المناطق المجاورة وفي حيدر أباد ، لكنها لم تعثر على أي دليل.

وفي يوم الأربعاء، عاد صاحب المنزل من حيدر أباد ، حيث تعيش عائلته الذي قال إنه شعر بالصدمة لرؤية الفتاة ملقاة في الحمام فأبلغ الجيران، الذين عرفوا أنها ابنة جيرانهم.

وبعد العثور على الطفلة بحالة صحية سيئة تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.