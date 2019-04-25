إعلامي مصري يكشف عن إصابته بمرض خطير

المصدر: البيان الالكتروني

جدل كبير أثاره الإعلامي المصري، شريف مدكور، بعد انتشار صور له داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية وهو ما أثار قلق متابعيه.

قبل أن يخرج الإعلامي المصري في بث مباشر عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا ليعلن عن إصابته بورم في القولون، واستعداده لإجراء جراحة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، كما اعتذر عن قيامه بنشر الصورة دون توضيح الأمر في البداية وهو ما زاد من قلق محبيه.

ووجه مدكور تحية خاصة إلى الممرضة التي رافقته في المستشفى التي تواجد بها، خاصة أنها كانت تولي الجميع رعاية فائقة مشيدا بتطور التمريض في مصر.

وأكد مدكور على كونه أجرى منظاراً اكتشف من خلاله إصابته بورم في القولون، ومن المقرر أن يجري جراحة لاستئصاله في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وأعرب مدكور عن امتنانه وشكره لكل محبيه الذين حرصوا على التواصل معه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الاطمئنان عليه مشيرا إلى كونه سيظهر في برنامجه التلفزيوني بشكل طبيعي، خاصة أن تواجده في المنزل سيزيد من آلامه.