محمد المر: «كلمة» يمثل إحياءً لتقاليد عميقة في الثقافة العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي هذا العام بمرور 12 عاماً على انطلاق مشروع «كلمة» للترجمة، وفي هذا الإطار أشاد معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، بأهمية مشروع «كلمة» على الساحة الثقافية، ودوره البارز في إحياء تقاليد الترجمة العريقة في المنطقة.

وقال في هذه المناسبة: «يعد مشروع «كلمة» من المشاريع المهمة والرائدة في دولة الإمارات في مجال ترجمة الأدب والفكر العالميين إلى اللغة العربية، حيث يمثل إحياءً لتقاليد عميقة في الثقافة العربية، ويأتي هذا المشروع في سياق حراك ثقافي كبير في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي وفي دولة الإمارات بشكل عام».

موضحاً أن هناك مشاريع كبيرة في الدول العربية في العصر الحديث عنيَتْ بالترجمة مثل مشروع الألف كتاب في مصر ومشاريع أخرى في بغداد ودمشق وغيرها من العواصم العربية، ولم تتخلّف دولة الإمارات عن هذا الحراك وجاءت بهذا المشروع الرائد.