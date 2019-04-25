رحيل الشاعر العراقي خضير هادي

المصدر: بغداد- رويترز

غيّب الموت، أمس، الشاعر الشعبي العراقي خضير هادي، إذ رحل عن 57 عاماً بعد تعرّضه لأزمة صحية حادة، فارق على أثرها الحياة في أحد مستشفيات أربيل.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في بيان، إن الشاعر الراحل «كان يحظى باهتمام ومتابعة شريحة واسعة من الجمهور العراقي والعربي، وعُرف بقصائده التي تنوّعت بين السياسية والوجدانية والغنائية، وأدخل لوناً مختلفاً من اللحن على قصائده».

ووُلد هادي عام 1962، وتشكّلت موهبته الشعرية في سن مبكرة، لكنّ صيته ذاع في العراق بعد قصيدة «خمسة زائد خمسة» التي ألقاها أمام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. اشتهر بغزارة إنتاجه، وتنقّل بين دول عديدة بعد غزو العراق في 2003. تغنّى بأشعاره عدد من الفنانين العراقيين، منهم حاتم العراقي، وهيثم يوسف، وصلاح حسن.