«موشنجيت دبي» يطلق مغامرة البحث عن بيض التنين

المصدر: دبي – البيان

تعود مغامرة دريم ووركس أنيميشن «هاو تو ترين يور دراغون» الشيّقة مرة أخرى، للبحث عن بيض التنين، إلى «موشنجيت دبي»، المنتزه الترفيهي، الذي يجمع ما بين الألعاب المذهلة، وأضخم أفلام السينما في هوليوود، وذلك ابتداءً من اليوم، وحتى بعد غد (27 أبريل).

سيحظى المشاركون في «مغامرة بيض التنين»، بالدخول الحصري إلى أرض «هاو تو ترين يور دراغون»، خلال الفترة ما بين الساعة الثانية ظهراً، وحتى السادسة مساءً، للبحث عن بيض التنين النادر، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة ممتعة لا مثيل لها، في «أفعوانية دراغون جلايدرز»، إلى جانب فرصة مقابلة الدراغون المفضل لديهم «توثلس!»، كما سيتمكن الزوار والعائلات من تناول المأكولات على طريقة وليمة الفايكينغ، في البوفيه الحصري، بعد العثور على بيض التنين.

وأخيراً، سيحظى الباحثون عن بيض التنين وضيوف الفايكينغ، بفرصة الاستمتاع بحلوى بيض الشوكولاته الذهبية الضخمة، التي قاموا بجمعها.

يعد «موشنجيت دبي»، أكبر وجهة ترفيهية مستوحاة من أجواء هوليوود الشيقة في منطقة الشرق الأوسط، ويدعو الزوار من مختلف الأعمار، لاكتشاف العالم السحري والأسطوري، لعدد من أفلامهم السينمائية المفضلة. ويجمع ثلاثاً من أبرز شركات الإنتاج السينمائي في العالم في مكان واحد، وهي: «كولومبيا بيكتشرز» و«دريم ووركس أنيميشن» و«ليونزجيت»، حيث تتيح للزوار، تخطي الشاشات والدخول في عالم هوليوود المشوق، حيث يحظى كافة أفراد العائلة، بتجربة لا تنسى على مدار العام.