تتبرع بنفقات زفافها لعريسين غريبين

المصدر: دبي - البيان

بعد أن عجزت امرأة من ولاية تكساس عن استرداد أموالها إثر إلغاء حفل زفافها، منحت النفقات لزوجين لم تلتق بهما قط..

وكان من المفترض أن تتزوج كولبي ساندرز، في 20 أكتوبر 2018، لكنها ألغت الزفاف قبل أسابيع من موعده. وكانت قد أنفقت 3500 دولار لحجز قاعة، وسألت عما إذا كان بإمكانها استرداد المال. فأخبرتها الشركة أنها لا يمكنها ذلك، ولكنها عرضت تأجيل حجزها إلى تاريخ لاحق، حسبما ذكرت صحيفة «جود مورنينغ» أمريكا.

عندئذٍ خطرت على بال كولبي فكرة التبرع بالمكان لزوجين آخرين.

وتقول عن ذلك: «أعتقد أنه كان قراراً صائباً، وكان بديهياً بعد إلغاء زواجي بسبب الخلافات التي نشبت بيني وبين العريس، وقد سألت الناس عما إذا كان هناك عروسان آخران يمكنها التبرع بالقاعة لهما، وتلقيت رداً إيجابياً».