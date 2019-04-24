«سي جي تي إن» الصينية: برج خليفة معجزة معمارية ورمز للازدهار

المصدر: دبي - عمر حرزالله

نشر موقع شبكة «سي جي تي إن» التلفزيونية الصينية، تقريراً عن برج خليفة في دبي، الذي يعد أطول برج في العالم.

وقال الموقع في مقدمته، إن دبي واحدة من الإمارات الأكثر ازدهاراً ولها تاريخ حافل. وقد أقامت الصين والإمارات علاقات دبلوماسية بينهما في عام 1984، ومنذ ذلك الحين، حققت العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين تقدماً هائلاً. وأصبحت الإمارات أخيراً، الدولة الحادية عشرة التي تعلن عن إعفاء التأشيرة للمسافرين الصينيين. وهي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم لدى السياح الصينيين.

وفي دبي، بقيت الحضارات القديمة والثقافات الحديثة حية وفقاً للموقع، وازدهرت في الوقت نفسه منذ عقود. وهي حافلة بالمناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة، ويمكن للزائر الاستمتاع بالمنظر الليلي الرائع لناطحات السحاب الصاخبة.

ويصف التقرير برج خليفة بأنه واحد من المعالم الشهيرة في دبي ومعجزة معمارية معاصرة. ويبلغ ارتفاعه أكثر من 828 متراً، وهو أطول مبنى في العالم. إضافة إلى ذلك، يمتلك البرج أعلى منصة مراقبة خارجية في العالم. واستلهم تصميم هذا البرج الشهير من زهرة «زنبق العنكبوت»، وهي نبتة صحراوية محلية.

ويستقبل برج خليفة كل عام ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، وهو رمز للازدهار الاقتصادي في دبي، وكذلك الثقافة العربية المتنوعة.